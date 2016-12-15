Изгнание советника Путина из НАН Украины: в академии озвучили подробности

Об этом рассказала член-корреспондент НАН Украины Елена Макарова, передает "Обозреватель".

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"Были определенные дискуссии и обоснования со стороны ученых, но лично я согласна с позицией моего коллеги господина Сиденко. Он выступил и высказался о том, что ученые не должны быть столь политизированы и выступать с такими заявлениями, как это сделал господин Глазьев. Особенно, если это касается такого почетного звания как академик. Тут вообще не очень естественно выступать с политическими заявлениями. За его исключение проголосовали почти единогласно", — сказала она.

Ранее 15 декабря на сессии общего собрания Национальной академии наук Украины (НАН Украины) приняли решение о лишении советника президента России Сергея Глазьева звания иностранного члена академии.