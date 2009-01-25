Убитую в Москве журналистку похоронят в Севастополе

В понедельник, 26 января отпевание и прощание с Анастасией Бабуровой состоится в Свято-Владимирском адмиральском соборе Севастополя.

Как сообщает Радио Свобода, ее похоронят на Центральном городском кладбище на 5 километре Балаклавского шоссе.

Журналистка российского издания «Новая газета» Анастасия Бабурова, которая 19 января днем была рядом с известным адвокатом-правозащитником Станиславом Маркеловым, когда его убили в центре Москвы, получила тяжелое ранение и вечером того же дня умерла в Центральной клинической больнице российской столицы.

Анастасия Бабурова родилась и длительное время жила в Севастополе. Здесь закончила школу и поступила в институт. В 2000 году переехала в Москву, где сотрудничала с ведущими российскими изданиями, в последнее время – с оппозиционной «Новой газетой». Она также была активисткой антинацистских молодежных организаций.

Президент Украины Виктор Ющенко выразил соболезнования семье погибшей журналистки.

Крымская Ассоциация свободных журналистов призвала российские власти найти исполнителей и заказчиков этого преступления.