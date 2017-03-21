Журналисты показали гостиницы, в которых будут жить официальные делегации на Евровидение (видео)

Во время Евровидения 42 делегации будут поселят в 12 лучших гостиницах столицы. Здесь готовятся принять полторы тысячи представителей. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Читайте такжеИзвестный британский певец заявил о желании представить Россию на Евровидении (видео)

Гостиницы обещают, что не будут повышать цены под конкурс. Всех размещает одна фирма. Здесь объясняют, что больше всего гостей волнует безопасность.

Официальные гостиницы и арену конкурса разделяет река, поэтому между отелями, евродеревней, евроклубом и МВЦ будут регулярно ездить шаттл-автобусы. Кроме того, в апреле хотят запустить речной трамвай от Почтовой площади до левого берега. Работать он будет и после конкурса.