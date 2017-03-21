Журналисты показали гостиницы, в которых будут жить официальные делегации на Евровидение (видео)
13:57, 21 марта 2017Общество
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Больше всего гостей волнуют вопросы безопасности.
Полторы тысячи гостей из официальных делегаций на Евровидение будет принимать Киев / скриншот
Во время Евровидения 42 делегации будут поселят в 12 лучших гостиницах столицы. Здесь готовятся принять полторы тысячи представителей. Об этом идет речь в сюжете ТСН.
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Гостиницы обещают, что не будут повышать цены под конкурс. Всех размещает одна фирма. Здесь объясняют, что больше всего гостей волнует безопасность.
Официальные гостиницы и арену конкурса разделяет река, поэтому между отелями, евродеревней, евроклубом и МВЦ будут регулярно ездить шаттл-автобусы. Кроме того, в апреле хотят запустить речной трамвай от Почтовой площади до левого берега. Работать он будет и после конкурса.
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