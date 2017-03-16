Луценко: дело о пожаре на Грибовичской свалке передадут в прокуратуру другой области

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что нет “дела Садового”, есть дело о пожаре на свалке, которую обслуживало коммунальное предприятие Львовского городского совета “Збиранка”, где погибли четыре человека.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, будет ли выдвигаться подозрение мэру Львова Андрею Садовому.

“Были две версии: поджог - и с этой версией активно выступал Львовский мэр Садовый, и самовозгорание из-за несоблюдения технологии”, - сказал Луценко.

По его словам, фактически сразу после пожара была назначена экспертиза в Харькове - для объективности выводов. Около двух недель назад харьковские эксперты, как отметил руководитель ГПУ, предоставили заключение, в котором говорится, что это был не поджог, а самовозгорание из-за несоблюдения технологии содержания коммунального предприятия.

“Встает вопрос ответственности должностных лиц: как самого коммунального предприятия - им (чиновникам КП) уже объявлено подозрение, так и их непосредственных руководителей во Львовском горсовете. Кто эти непосредственные руководители - сейчас должно установить следствие”, - сказал генпрокурор.

Луценко также сообщил, что ввиду “обвинения в каких-то политических аспектах в этом деле” вчера он принял решение, что это дело “заберу из Львовской областной прокуратуры и передам в другую область, например, Ривненскую, которая завершит следствие и установит правовые основания для объявления подозрения тому должностному лицу, которое не отреагировало на письма коммунального предприятия о финансовой помощи, чтобы избежать трагедии”.

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Луценко также отметил, что, вероятно, это должностное лицо должно нести ответственность по статье “служебная халатность”, которая также будет отягчаться фактом гибели людей.

“Будет ли объявлено подозрение Садовому, его заместителю, начальнику управления, начальнику отдела - я сейчас сказать не могу. И прошу не запускать слухи, что Луценко готовится вручить подозрение Садовому. Луценко дал команду вручить подозрение тому должностному лицу городского совета, которое согласно своим полномочиям должно было среагировать на критическую ситуацию на “Збиранке””, - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел оползень мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено.

Подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели людей на свалке, было объявлено, в частности, директору ЛКП «Збиранка», его заместителю, а также начальнику полигона.