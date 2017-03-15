Акция сторонников блокады "Л/ДНР" на Майдане завершилась столкновениями с силовиками (фоторепортаж)

02:11, 15 марта 2017
Общество
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Вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области, которое прошло на Майдане Независимости вечером 14 марта, завершилось столкновениями участников с правоохранителями.

Вече на Майдане завершилось конфликтом с правоохранителями / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимали участие около 150 человек.

Лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский предложил участникам пойти к Администрации президента, а также в офис бизнесмена Рината Ахметова. Коханивский заявил, что надо напомнить Ахметову, что "ему не место в Украине".

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После этого некоторые активисты пошли в направлении одного из офисов Ахметова, где забросали камнями и пиротехническими средствами офисное помещение на ул. Десятинной, 3-А, что по утверждению активистов ОУН, принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Затем они забросали пиротехническими средствами помещение "Альфа-Банка" на Крещатике.

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Теги: #блокада#столкновения#майдан