В Харькове обсуждали роль женщин в продвижении реформ в Украине

11 марта, в Харькове состоялся медийный марафон «Роль женщин в продвижении реформ в Украине», инициированный Национальным Демократическим Институтом (НДИ) в Украине в партнерстве с Харьковской ОГА.

Читайте такжеСоциологи рассказали, чего хотят женщины 8 марта

События в рамках медийного марафона были посвящены ключевой роли, которую играют женщины в процессах реформ на разных уровнях. Обсуждались также пути преодоления негативных гендерных стереотипов в СМИ, ведь они остаются одним из ключевых препятствий для увеличения политического участия женщин в Украине. В частности, Светлана Войцеховская, народный депутат Украины, член МФО "Равные возможности" отметила, что для достижения сдвигов в сфере гендерного равенства, мы должны объединить усилия, работать вместе. Она также подчеркнула, что женщинам для реализации их потенциала в политике нужны равные права и равные возможности. В рамках события были проведены панельные дискуссии с участием местных депутатов, общественных активистов, экспертов и представителей международных организаций и государственных структур, во время которых обсуждалась роль женщин в построении новой европейской Украины и их возможностей в процессе децентрализации. Алёна Ена, директор программы НДИ «Женщины-Лидеры» добавила: «Сегодня говорим о ключевой роли женщин в формировании и внедрении повестки дня реформ. Реформа государственного управления, децентрализация - важные и тяжелые направления, и именно женщины предлагают эффективные решения для их реализации».

Особое внимание участники круглого стола уделили гендерным аспектам рынка труда в Украине. Александр Чумак, председатель Ассоциации частных работодателей резюмировал, что необходимо находить и внедрять такие механизмы, в том числе и европейские, которые предоставляют женщинам доступ к органам власти; должна проводиться широкая просветительская работа, чтобы больше женщин попадали в местные органы власти; необходимо принять соответствующее законодательство для внедрения гендерной квоты при формировании избирательных списков.

Ольга Юськевич, советник заместителя председателя Национальной Полиции начальника ГУНП в г. Киеве в контексте различных возможностей для женщин и мужчин в Украине отметила: «Открытым остается вопрос равных профессиональных и карьерных возможностей для женщин, которые работают или хотят работать в правоохранительных органах. Впервые женщины начали работать в полиции чуть более ста лет назад. За это время полицейские проявили себя как квалифицированные сотрудницы, которые не хуже мужчин защищают правопорядок».

Медийный марафон «Роль женщин в продвижении реформ в Украине» продемонстрировал высокий уровень заинтересованности в гендерных аспектах развития современной Украины и важную роль женщин как инициаторов и проводников изменений в государственном, общественном и медийном секторе Украины. Узнать детали и принять участие в проекте можно на сайте «Женщины - это 50% успеха Украины».