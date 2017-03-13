На Харьковщине полтысячи людей помешали блокадчикам перекрыть сообщение с РФ – полиция

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области, около 14:00 «группа радикально настроенных лиц установила палатку с пунктом наблюдения на территории железнодорожной станции, чтобы не пропускать движение поездов с углем из России».

Около 500 человек вышли на акцию против блокады. Акцию ранее анонсировал местный профсоюз железнодорожников.

По данным полиции, среди противников блокады были представители общественности, депутаты местных советов и ветераны АТО.

Общественный порядок на месте охраняли около 100 сотрудников правоохранительных органов.

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«Блокировщики покинули территорию, свернули палатку и в сопровождении сотрудников полиции уехали. Во время указанной акции нарушений общественного порядка и графика движения поездов допущено не было. Оружие не обнаружено», - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк заявили о начале блокады перемещения по железной дороге товаров через линию разграничения с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей.

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«Штаб блокады торговли с оккупантами» перекрыл движение поездов на участке Горное - Золотое, в Бахмуте и на станции Фенольная.

Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения до выполнения их основных требований: освобождение украинских пленных и принятие закона «О временно оккупированных территориях».

Кроме того, участники акции заявили, что планируют принять «под эффективный украинский контроль» все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, через которые ведется торговля с Россией.

Участники блокады также призывают украинцев поддержать национализацию российских компаний в Украине.