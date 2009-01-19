В Донецкой области горит шахта "Россия"

В Донецкой области на шахте "Россия" (ГП "Селидовуголь") в г. Селидово ликвидируют пожар.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар возник в 6.52 утра 19 января в первой северной лаве. В момент аварии в лаве находился 21 горняк. Все люди из шахты выведены. При эвакуации никто не пострадал.

Подразделения горноспасателей ведут ликвидацию аварии.