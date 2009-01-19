В Донецкой области горит шахта "Россия"
09:25, 19 января 2009Общество
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В лаве находился 21 горняк
В Донецкой области на шахте "Россия" (ГП "Селидовуголь") в г. Селидово ликвидируют пожар.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар возник в 6.52 утра 19 января в первой северной лаве. В момент аварии в лаве находился 21 горняк. Все люди из шахты выведены. При эвакуации никто не пострадал.
Подразделения горноспасателей ведут ликвидацию аварии.
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