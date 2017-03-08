ДФС подключена к электроснабжению, вскоре вода поступит в резервуары Авдеевки - глава ВГА

Об этом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook.

«Донецкая фильтровальная станция подключена к электроснабжению. Через час-полтора вода поступит в городские резервуары и заполнит сети Авдеевки», - сообщил он.

По словам председателя ВГА, утром работники станции в сопровождении взрывотехников и представителей Совместного центра по контролю и координации и ОБСЕ зашли на ДФС, провели все необходимые работы по подключению и запустили станцию в работу.

Вместе с тем Жебривский отметил, что ремонтникам КП «Вода Донбасса» пока не дали возможности осмотреть поврежденные участки водопровода до Авдеевки. На некоторых участках водопровода в результате обстрелов есть повреждения трубы.

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Вчера, 7 марта, линию электроснабжения отремонтировали.

ДФС поставляет воду в населенные пункты по обе стороны линии разграничения: в Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также во временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак. За время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась.