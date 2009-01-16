Владельцы крупных предприятий прикрываются кризисом

Председатель Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Мирослав ЯКИБЧУК считает, что проблема наполнения государственного бюджета в большой степени связана с тем, что собственники крупных предприятий, прикрываясь экономическим кризисом, перестали платить налоги.

В комментарии УНИАН М.ЯКИБЧУК заявил: «То, что государственный бюджет на январь наполнен только на 10% от запланированного, связано с преступной позицией собственников крупных предприятий, которые отказываются платить налоги, прикрываясь экономическим кризисом. Дефицит бюджета неминуемо потянет за собой невыплату пенсий и социальных гарантий. Поэтому нужно отдавать себе отчет в том, что главные виновники социального кризиса в Украине – не власть, а представители крупного бизнеса».

По его мнению, Кабинет министров и Верховная Рада должны создать комиссию по расследованию деятельности собственников крупнейших предприятий, нарушающих закон.

Председатель НФПУ подчеркнул, что рядовые работники предприятий и пенсионеры сегодня отдают последнее за коммунальные услуги и продукты питания, а олигархи ради сохранения своих суперприбылей урезают зарплаты, выгоняют с работы людей и не платят налоги.

«Проблема в том, что в Украине слишком сильно влияние бизнеса на политику. Из-за него многим крупным бизнесменам удается уйти от ответственности. Мы требуем от власти наказывать всех собственников предприятий, которые не хотят выполнять закон и свои социальные обязательства», – заявил М.ЯКИБЧУК.