На Николаевщине полицейский подбросил местному наркотики для повышения показателей своей работы

В Первомайском районе Николаевской области правоохранители задержали капитана полиции, который подозревается в том, что подбросил местному жителю 160 граммов марихуаны, а потом пришел к нему с обыском, чтобы повысить показатели своей работы.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, правоохранителя задержали во вторник, 28 февраля.

В Департамент внутренней безопасности отмечают, что к УСБ полиции обратился 29-летний житель Николаевской области и рассказал, что участковый офицер местной полиции заставляет его пойти на преступление.

«Чтобы не портить статистику по выявлению лиц, хранящих наркотические вещества, старший участковый офицер полиции начал подстрекать заявителя побыть в роли наркозависимого и подержать в своем доме каннабис. Правоохранитель пообещал сам доставить мужчине марихуану, потом прийти со следователем «обнаружить» ее, и заверил, что посодействует об избежании ответственности за это», - сообщили в ведомстве.

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По данным Департамента, в прошлом заявитель уже имел аналогичный опыт такого «сотрудничества» и получил наказание в виде лишения свободы с условным сроком.

«31-летний участковый, как и обещал, принес в дом мужа пакет с «травой» и вскоре вернулся в дом уже со следователем Первомайского отдела полиции, где был проведен формальный обыск помещения и «обнаружено» 160 граммов каннабиса. Однако с этой «находкой» задержали не владельца дома, а капитана полиции», - подчеркнули в Департаменте.

Решается вопрос об окончательной правовой квалификации действий полицейского и привлечении его к ответственности.

Прокуратура Николаевской области начала уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Хранение наркотических веществ с целью сбыта) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине СБУ совместно с Военной прокуратурой и Нацполицией в среду, 22 февраля, задержала оперативного дежурного одного из отделений полиции города Каменское Днепропетровской области, который пытался продать полкилограмма марихуаны.