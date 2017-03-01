Семь раз проверь - один раз купи: как не стать владельцем "квартиры-призрака"?

В других городах ситуация не лучше, уверяют специалисты . Поэтому в очередной раз советуют: перед заключением сделки тщательно проверять всю информацию о выбранном объекте и застройщике.

В первую очередь следует убедиться в наличии документов о выделении земельного участка под строительство жилого комплекса. Он должен быть в собственности застройщика или оформлен в долгосрочную аренду. Обратите внимание и на целевое назначение земли. Если участок выделен не под общественную или жилую застройку, то смело прощайтесь с данным объектом - его строительство в любой момент может быть заморожено.

Необходимо обратить внимание и на разрешение или декларацию о проведении строительных работ (первый документ выдается на IV-V категории сложности, второй - на III). По словам президента строительной корпорации «РИЭЛ» Ростислава Мельника, именно этим моментом застройщики злоупотребляют чаще всего. Поскольку декларацию получить проще, они заявляют объект как третьей категории сложности, а в результате строят дома IV-V категории. При первой же проверке такой объект могут заморозить или даже снести уже после завершения строительства.

Также необходимо обратить внимание и на наличие:

- градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

- технических условий;

- проектной документации.

Махинации с последним пунктом также сейчас «в тренде» среди застройщиков, уверяет Ярослава Чапко, директор компании City Development Solutions. «Лишние» этажи новостроек - предмет скандалов в столице уже не первый год. То есть, например, официально объект задекларирован как 8-ми этажный, а строят 14-15. Как результат квартиры на «лишних» этажах - «призраки», на которые получить документы - невозможно.

Не менее важным шагом является проверка инвестиционного договора объекта строительства. По оценкам специалистов, есть три законные схемы: фонд финансирования строительства, целевые облигации и паевые инвестиционные фонды. Если в договоре прописаны другие варианты (например, ЖСК) - есть риск остаться без крыши над головой.

Проверить документы по любому объекту можно на профильных сайтах - вся информация в открытом доступе. Если же на поиски нет времени, помните - все эти бумаги должен предоставить вам застройщик. В случае отсутствия хотя бы одной из них ввести в эксплуатацию объект будет невозможно, следовательно, есть риск остаться не только без инженерных коммуникаций и почтового адреса, но и без права собственности на жилье.