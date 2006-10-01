В Донецке возбуждено уголовное дело против налоговиков

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Государственной налоговой инспекции в одном из районов Донецка по фактам злоупотребления ими властью и служебным положением, а также по факту служебного подлога.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, указанные лица, действуя в личных интересах, незаконно, при отсутствии состава административного правонарушения, составили протоколы в отношении граждан и безосновательно привлекли их к административной ответственности за торговлю на рынках без соответствующего патента. Граждане вообще не имели и не имеют к торговой деятельности никакого отношения.

По информации пресс-службы, налоговики совершили преступление с целью искусственного увеличения показателей в отношении привлечения лиц к административной ответственности.

Досудебное следствие поручено проводить районной прокуратуре Донецка.