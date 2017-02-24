На Евровидение уже продали почти 15 тысяч билетов, больше половины купили украинцы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Он напомнил, что 14 февраля началась официальная продажа билетов на песенный конкурс. Первый билет, отметил Кириленко, приобрела победительница "Евровидения-2004", украинская певица Руслана.

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"По состоянию на 09.30 сегодняшнего дня продан 14 тыс. 951 билет для 52 стран мира, не только Европы", - сказал он.

Кириленко отметил, что 52% билетов приобрели украинцы, а 48% - иностранцы. "Мы ожидаем прибытия большого количества иностранных гостей. Уже сейчас большое количество билетов приобретено в Великобритании, в Германии, в России, кстати, и в других странах Европы, главным образом", - сказал вице-премьер.

Кириленко отметил, что в Украине постоянно находятся несколько ведущих иностранных специалистов, которые помогают в подготовке конкурса. Кроме того, в ближайшие дни ожидается прибытие других ключевых членов международной команды "Евровидения".

Кириленко также напомнил, что 6 февраля была утверждена плановая смета расходов на подготовку и проведение песенного конкурса.

"Государственный бюджет предусмотрел 455 миллионов гривень на проведение "Евровидения". 200 миллионов гривень предусмотрены киевским городским бюджетом. Также присоединяется Европейский вещательный союз, который выделяет средства в размере около 4,5 миллионов евро", - напомнил чиновник.

Кроме того, добавил он, ожидаются существенные поступления от продажи билетов и участия спонсоров в различных мероприятиях конкурса.

Вице-премьер также отметил, что все вопросы взаимодействия с Европейским вещательным союзом и ее менеджерами решено.

"Сформирована окончательная команду "Евровидения", ее украинская часть. Согласно всем базовым договорам, сейчас происходит набор на работу как иностранных, так и украинских профессионалов, которые будут работать в дирекции по подготовке и проведению "Евровидения". Этот процесс уже завершается, никаких нареканий на эту тему нет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 62-й международный песенный конкурс "Евровидение-2017" весной примет столица Украины. В конкурсе будут участвовать 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю Евровидения оно повторялась лишь дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы "Евровидения-2017" в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.