На места менеджеров "Евровидения-2017", покинувших проект, уже найдена замена - НОТУ

Об этом заявила в.и.о. председателя правления ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Анна Бычок на брифинге 16 февраля.

Она добавила, что частичные кадровые изменения в команде никоим образом не повлияют на выполнение обязательств НОТУ по организации и проведению «Евровидения-2017» в Украине.

На места менеджеров, которые покинули проект, уже найдена замену.

«Это заняло у нас около 72 часов, - сообщил заместитель руководителя ПАО НОТУ Павел Грыцак. - Связано это с двумя причинами: значительная поддержка со стороны всех властных структур Украины и города Киева. Вторая причина - люди, которые ушли, не телевизионно-производственная команда. Покинули проект люди из ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку».

Поскольку кадровые изменения требуют одобрения со стороны Европейского вещательного союза, предложения по кандидатурам на замещение должностей в команде подготовки к «Евровидению-2017» направлены на утверждение ЕВС.

Читайте такжеОрганизаторы рассказали, чего ждать украинцам и туристам во время недели Евровидения-2017 в Киеве

«Ивент-менеджер избран совместно с городом Киевом, поскольку очень много событий вокруг «Евровидения-2017» будет проходить в Киеве. На должность коммерческого директора песенного конкурса кандидатом является человек, которая работала более 15 лет в Национальной телерадиокомпании Украины и занималась всеми спонсорскими и маркетинговыми проектами, в частности конкурса «Евровидение-2005» и детским песенным конкурсом «Евровидение-2009», «Евро-2012» и другими событиями», - сказал Павел Грыцак.

Участники брифинга сообщили, что 14 февраля начата и успешно продолжается продажа билетов на «Евровидение-2017». В частности, за два дня продано 9 384 билета стоимостью от 8 до свыше 500 евро. Всего планируется продать около 70 тысяч билетов на 9 событий конкурса: финал, два полуфинала, их репетиции и генеральные репетиции.

От 6 февраля также началось бронирование номеров в официальных гостиницах «Евровидения-2017» для иностранных делегаций. За первый день забронировала номера 21 делегация.