Газпрому грозят многомиллионные иски

Газовая война с Украиной угрожает "Газпрому" многомиллионными исками со стороны потребителей в Европе, пишет российская “Независимая газета”.

В последние дни европейские партнеры концерна выставляют завышенные заявки на поставки им российского газа, рассчитывая на то, что по контрактам "Газпром" обязан уплатить штраф в случае недопоставок в размере 5% цены непоставленного газа, отмечает издание.

На сегодня сумма недопоставок в Европу оценивается примерно в 500 млн. долларов. Пока ситуация разрешится, эта сумма может существенно вырасти, как и претензии со стороны потребителей. Европейские партнеры, понимая, что "Газпром" все равно не удовлетворит их заявки, требуют от него максимальных объемов поставки и рассчитывают получить с российской компании соответствующий штраф. По условиям контрактов, санкции составляют 5% суммы недопоставки, которая в настоящее время исчисляется примерно 200 млн кубометров в сутки, сообщает NEWSru со ссылкой на газету.