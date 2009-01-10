В Крыму обнаружили факты незаконной торговли газом

В Крыму сотрудники налоговой милиции в ходе проведения оперативных мероприятий выявили два факта незаконной реализации сжиженного газа на трассе Симферополь-Алушта.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, незаконная торговля велась в селах Пионерское и Перевальное. Оба гражданина заправляли бытовые газовые баллоны людям, не имея разрешения на данный вид деятельности.

Налоговики изъяли у одного гражданина автомобиль ЗИЛ, прицеп-автоцистерну с газом пропан-бутан на общую сумму 50 тыс. грн., у другого – ЗИЛ, автоцистерну и около 3 тыс. литров газа на общую сумму 60 тыс. грн.

Материалы по каждому из фактов направлены в суд для принятия решений.