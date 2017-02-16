СНБО поручил силовикам безотлагательно обеспечить общественный порядок в районе АТО

Об этом говорится в решении СНБО от 16 февраля, утвержденном президентским указом №37/2017.

Также правоохранителям поручено обеспечить надлежащую охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и создание надлежащих условий по безопасности для их бесперебойного функционирования.

Документом также поручено Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины обеспечить безопасность и сделать невозможными установленным законом способ попытки нарушения общественного порядка на объектах критической инфраструктуры.

Читайте такжеБлокадники "Л/ДНР" начали перекрывать автодороги (фото)

Кроме того, СБУ должна безотлагательно активизировать работу по нейтрализации попыток российских спецслужб, их агентуры, связанных с ними подрывных элементов и диверсионно-разведывательных групп усложнить функционирование объектов критической инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры» от 16 февраля.