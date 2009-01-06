Газпром готов возобновить переговоры с Нафтогазом "в любую минуту"

ОАО "Газпром" готов в любую минут возобновить переговоры с "Нафтогазом". Как передают "РИА Новости”, об этом заявил официальный представитель российского газового холдинга Сергей КУПРИЯНОВ журналистам во вторник.

"Заявления о намерении продолжить переговоры лишь 8 января нас удивляют. Мы готовы начать переговоры в любую минуту", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

В "Газпроме» отмечают, что с 1 января прекращены поставки газа Украине, поскольку контракт на 2009 год не подписан. Как утверждает компания, Украина ведет несанкционированный отбор российского газа из объемов, предназначенных для транзита по ее территории. По предписанию Федеральной таможенной службы РФ "Газпром" сократил подачу газа в газотранспортную систему Украины на тот объем, «который был этой страной несанкционированно отобран». По данным "Газпрома», на территории Украины с 1 по 4 января 2009 года "осели" 65,3 миллиона кубометров газа.

Со своей стороны Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня заверил глав европейских государств, что “Украина использует для своих потребителей исключительно газ собственной добычи и газ, закачанный в украинские подземные хранилища, полностью оплаченный Украиной”.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА сообщил, что в четверг, 8 января, делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с ним посетит Москву для продолжения переговоров из ОАО «Газпром» по вопросам поставок и транзита газа.

5 января НАК «Нафтогаз Украины» предложил ОАО «Газпром» продолжить переговоры по вопросам, связанным с условиями транзита природного газа через территорию Украины и его поставками в 2009-2019 годах в ближайшие дни в Киеве. «Газпром» ответил, что контракт на поставку газа для потребителей Украины он предлагает обсудить в Москве «в соответствии с международной практикой, согласно которой переговоры ведутся по местонахождению продавца товара».