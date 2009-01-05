Нафтогаз предлагает Газпрому продолжить в Киеве

НАК «Нафтогаз Украины» предлагает ОАО «Газпром» продолжить переговоры по вопросам, связанным с условиями транзита природного газа через территорию Украины и его поставками в 2009-2019 годах в ближайшие дни в Киеве в любое удобное время.

Об этом сказано в письме председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ к председателю правления ОАО «Газпром» Алексею МИЛЛЕРУ, копия которого передана УНИАН пресс-центром НАК.

В свою очередь, как отмечено в письме заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Валерия ГОЛУБЕВА на имя О.ДУБИНЫ, копия которого также передана УНИАН пресс-центром «Нафтогаза», предварительные переговоры по условиям поставок газа в Украину на 2009-2019 гг. могут быть проведены в Киеве незамедлительно с уполномоченным представителем ОАО «Газпром» – директором ООО «Газпром сбыт Украина» Анатолием ПОДМЫШАЛЬСКИМ.

Также «Газпром» в своем письме отмечает, что транзит российского газа по территории Украины осуществляется на основании долгосрочного контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 годы от 21 июня 2002 г. Данный контракт содержит все существенные условия для обеспечения беспрепятственного транзита природного газа через территорию Украины. «В связи с этим нет необходимости подготовки нового контракта», – отмечается в сообщении «Газпрома».

Вместе с тем «Газпром» отмечает, что контракт на поставку газа для потребителей Украины он предлагает обсудить в Москве «в соответствии с международной практикой, согласно которой переговоры ведутся по местонахождению продавца товара».

Как сообщал УНИАН, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

В совместном заявлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 31 декабря 2008 года приводятся результаты проведенных на основании условий Меморандума от 2 октября 2008 г. расчетов, которые показывают, что на начало 2009 года цена на российский природный газ на российско-украинской границе должна составлять 201 дол. США/1000 куб.м. при размере ставки за транзит не ниже 2 дол. США за тис. куб. метров на 100 км.

Председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что компания предлагает Украине новую цену на газ 450 долларов за тысячу кубометров. По его словам, «Нафтогаз Украины» отказался от «льготной цены» поставок газа в 2009 году в размере 250 дол. за тысячу кубометров и «в одностороннем порядке решил выйти из переговоров».

«Не вернула украинскую сторону за стол переговоров предложенная «Газпромом» цена за среднеазиатский газ в размере 370 дол. за тысячу кубометров, а также цена в 418 дол. за тысячу кубометров», - добавил он.

В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» требует «Газпрома» прекратить технические манипуляции с объемами и направлениями снабжения газа, синхронизировать работу газотранспортных систем России, Украины и Европы и вернуться к конструктивной динамике переговорного процесса.