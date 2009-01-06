Доллар вырос к евро более чем на 5% за три дня
16:36, 06 января 2009Общество
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Барак Обама готовит проект
Сегодня на международном валютном рынке Форекс продолжилось быстрое падение евро по отношению к американскому доллару. По состоянию на 15.00курс составлял 1,333 долл/евро, что на 5,1% ниже значения 1,405 долл/евро, зафиксированнного после открытия торгов двумя днями ранее.
Эксперты связываютстоль резкий рост доллара с информацией о подготовке проекта программы по стимулированию американской экономики, который готовится командой Барака Обамы.
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