Страна наемных работников: лишь каждый десятый украинец работает на себя - опрос (инфографика)

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в декабре 2016 года.

Среди тех, кто не работает: 32% – пенсионеры, 27% – занимаются домашним хозяйством и присматривают за детьми, 13% – обучаются, 21% – безработные, но ищут работу, 6% – безработные и не ищут работу.

Читайте такжеОтношение россиян к Украине стало лучше - опрос

Больше всего работающих на востоке Украины (67%), несколько меньше – на западе (57%). Чем выше образование респондентов, тем больше среди них работающих.

88% из тех, кто работает, – наемные работники, 12% – самозанятые лица (предприниматели, работающие в семейном бизнесе и т.д.).

Абсолютное большинство (89%) опрошенных работают полный рабочий день, 11% – неполный. По сменам работают 30% респондентов, 70% – работают не по сменам. 22% работающих в ночное время, 78% не работают ночью.

Почти у половины опрошенных (47%), у которых есть работа, вознаграждение зависит от собственных усилий и производительности, практически у такого же количества (46%) – не зависит, не определились 7%.

12% опрошенных имеют дополнительную занятость к основному месту работы, 88% – не имеют. 17% опрошенных имеют в подчинении других работников, тогда как 83% не имеют подчиненных.

39% работают сверхурочно, из них почти две трети (62%) – за дополнительную оплату труда, а 38% – без таковой.

Более чем половина (52%) респондентов считает, что они достигли баланса между работой и личной жизнью, 37% недостаточно времени для личной жизни, 4% – недостаточно времени для профессиональной реализации, 7% – не определились.

Исследование «Оценка условий труда украинцев» было проведена с 1 до 10 декабря 2016 года. Аудитория: трудоспособное население (мужчины – 18-65 лет, женщины – 18-60 лет). Выборочная совокупность: 1580 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,5%.