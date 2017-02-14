Генштаб показал, как проходят масштабные учения резервистов на Черниговщине (видео)

Соответствующее видео военных учений опубликовал Генштаб ВСУ на своем YouTube-канале.

В этом году срок сборов увеличили с 15 суток до 30. Планируется, что в 2017 году к маневрам привлекут около 80 тысяч резервистов.

"Мы продолжаем эксперимент прошлого года, когда на такие учения привлекаем резервистов", - рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко.

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Напомним, 17 января на одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва. В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок.