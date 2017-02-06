В Украине пройдут новые учебные сборы резервистов

Об этом сообщил военный комиссар Львовской области Александр Тищенко, передает Дивись.info.

Начало учений резервистов запланировано на 18 февраля.

"В этом году уже одно собрание провели в январе. Люди поехали на военный полигон в Чугуев. В течение месяца они будут проходить обучение и вернутся. Такие же учения проведут в этом месяце — 18 февраля", — отметил Тищенко.

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Отметим, в течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок.

Напомним, 17 января на одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва.