Поставки российского газа в Юго-Восточную Европу прекращены - СМИ
09:19, 06 января 2009Общество
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Сообщило Минэкономики Болгарии
Все поставки российского газа через Украину в Болгарию, Турцию, Грецию и Македонию прекращены, сообщило Министерство экономики Болгарии.
Транзит газа из России «в Болгарию, также как в Турцию, Грецию и Македонию приостановлен. Мы в кризисной ситуации», говорится в сообщении министерства, передает Газета.русо ссылкой на Reuters .
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