Поставки российского газа в Юго-Восточную Европу прекращены - СМИ

Все поставки российского газа через Украину в Болгарию, Турцию, Грецию и Македонию прекращены, сообщило Министерство экономики Болгарии.

Транзит газа из России «в Болгарию, также как в Турцию, Грецию и Македонию приостановлен. Мы в кризисной ситуации», говорится в сообщении министерства, передает Газета.русо ссылкой на Reuters .