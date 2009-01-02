Газпром просто обречен договариваться с Нафтогазом?

Позиция Украины в газовом конфликте - более взвешеннная и выдержанная, в то время, как Россия применяет последний аргумент – отключение газа. Об этом в комментарии УНИАН заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Сапрыкин.

Эксперт считает, что Украина будет и дальше транспортировать газ, который идет в Европу, невзирая на сложную ситуацию. В свою очередь, это должно способствовать благосклонному отношению к Украине со стороны большинства государств ЕС.

«Страны ЕС не будут напрямую вмешиваться в конфликт, - отмечает Сапрыкин. - Как и раньше будут раздаваться заявления, что обе стороны спора, Украина и Россия, должны путем компромиссов найти решение. Традиционно есть несколько стран ЕС, которые почти всегда поддерживают Россию. Но все же большинство европейских государств, возможно и молчаливо, но все же будут поддерживать Украину».

Директор энергетических программ Центра Разумкова уверен, что Украина и Россия обречены договориться, потому что «такие газовые войны не могут тянуться долго, поскольку несут экономические проблемы, в первую очередь России, и ЕС».

«Очень сложно технически достаточно долго уменьшать подачу газа в Украину, - подчеркивает Владимир Сапрыкин. - Можно, конечно, увеличить объемы транзита газа через Беларусь, но это не решает вопроса. Если конфликт будет затягиваться, россиянам придется глушить скважины, поскольку их хранилища фактически полны. Это будет ощутимым ударом по российской экономике».