В Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в АРК.

По информации МЧС, 29 и 30 сентября на всей территории полуострова ожидаются сильные ливни, грозы и град. Непогода будет сопровождаться шквальным ветром со скоростью до 20 метров в секунду.

МЧС просит жителей и гостей автономии во время сильного ветра свести до минимума нахождение в зоне аварийных насаждений и строений. Кроме того, спасатели призывают воздержаться от походов в горы, просят не купаться в море во время сильного шторма и остерегаться оборванных электрических проводов. "Особое внимание обратите на безопасность детей. При возникновении аварийной ситуации немедленно сообщите в соответствующую службу", - предупреждает крымский Главк МЧС.