На Гончаренко завели дело за граффити на фрагменте Берлинской стены у посольства Германии

Об этом на своей странице в Facebook заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"По факту хулиганских действий возле посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификацией ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и непредвзятое расследование данного факта", - отметил он.

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Как сообщалось, 8 февраля, нардеп от БПП Алексей Гончаренко в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены, которая находится возле посольства Германии в Киеве.

Посольство Германии в Украине назвало повреждение заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексеем Гончаренко фрагмента Берлинской стены нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Как известно, на днях чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений.