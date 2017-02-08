В Харькове чиновник согласился "закрыть глаза" на нарушения в автошколе за взятку

В Харькове правоохранители задержали и.и. начальника отдела Главного Управления Гоструда на территории авторынка, где проходила «деловая» встреча, и где чиновник получал взятку. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители изъяли 2 тысячи долларов США, которые он получил за свои «услуги».

Отмечается, что начальника отдела Главного Управления Гоструда в Харьковской области во время обследования помещений автошколы обнаружил ряд несоответствий.

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«Однако чиновник согласился «закрыть глаза» на выявленные нарушения и выдать соответствующий акт с указанием, что помещение автошколы соответствуют требованиям охраны труда. За свою «лояльность» попросил 2 тысячи долларов США неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

За принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове Дзержинский суд города признал, что голосование депутатом горсовета Владимиром Зинченко о выделении своему предприятию 2,5 га земли в городе не является коррупцией, а чиновник действовал исключительно в интересах общества.

Суд установил, что депутат действовал в пределах своих полномочий, решение принимал не самостоятельно и действовал "исключительно в интересах территориальной громады".