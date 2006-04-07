В Украине резко растет число миллионеров

В Украине наблюдается тенденция к увеличению числа очень богатых граждан.

Об этом в интервью газете «Дело» от 7 апреля 2006 года сообщил заместитель главы Государственной налоговой администрации Сергей ЛЕКАРЬ.

«Точное число миллионеров в 2005 году называть пока рано, поскольку данные все еще обрабатываются. Уже понятно, что доходы более чем 500 млн. грн. в этом году задекларировали несколько десятков человек. Это говорит об открытии своих доходов частью самых богатых граждан. Вообще тенденция идет к увеличению числа очень богатых граждан», - сказал С.ЛЕКАРЬ, добавив: «Мы уже не говорим о более чем 1 млн. грн., как раньше, а говорим о значительном увеличении числа граждан, получающих сотни миллионов, которые декларируют свои столь высокие доходы и выплачивают очень высокие суммы налогов».

Он также сообщил, что с каждым годом увеличивается категория граждан, которые получают меньше, но тоже довольно значительные суммы доходов.

По его словам, в позапрошлом году ГНАУ зарегистрировала 1 тис. 871 человека с доходами свыше 1 млн. грн., в 2003-м - 850 человек.

С.ЛЕКАРЬ отметил, что вместе с тем наблюдается серьезное увеличение зарплаты и доходов среднего класса. «То есть, имеем довольно позитивную динамику в раскрытии реальных доходов граждан», - сказал он.

В тоже время, заместитель главы ГНАУ отказался назвать «легальных миллионеров».

«ГНАУ не является тем органом, который называет какие-либо фамилии. Единственное, что можем сказать, это то, что есть значительная категория людей, которые стали платить большие налоги, и это довольно известные люди», - сказал С.ЛЕКАРЬ.

По его словам, среди граждан с миллионными доходами есть немало артистов и спортсменов.

Он сообщил, что недавно ГНАУ работала с одной известной украинской певицей, знаменитой за пределами Украины, чтобы она выплатила значительную сумму налогов c полученных за рубежом доходов. «Все больше знаменитых артистов правильно понимают ситуацию и добровольно идут на уплату налогов государству, хотя многие все еще не спешат платить налоги, показывая нереально малые суммы своих доходов», - добавил С.ЛЕКАРЬ.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идет лишь о том, что налоговая ведет только учет доходов, полученных за отчетный период. «То есть если мы говорим, что у нас около миллиарда задекларировано доходов у нескольких граждан, то это еще без учета всех корпоративных прав, которые имеются у них, то есть это отнюдь не все состояние этих людей, за которое они уже официально отчитываются», - отметил С.ЛЕКАРЬ.

«Вместе с тем мы и в этом году выявляем очень интересные вещи — есть немало граждан, которые, не получая доходов (во всяком случае официально не подавая таких данных), внесли взносы в уставные фонды предприятий на сумму более 1 млн. грн. То есть у нас возникает ряд вопросов, и мы будем их задавать и стараться получать четкие ответы об источниках появления таких денег», - сказал заместитель главы ГНАУ.

«В этом направлении мы продолжаем работать и будем проводить соответствующие беседы с этими гражданами с предложениями, чтобы они начинали декларировать, дабы не иметь неприятностей с нами», - заверил он.