В Ивано-Франковске прошла святочная академия «Хай живе Бандера і його держава…» к 100-летию со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, в святочной академии, которая состоялась сегодня в областном академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко, приняли участие руководители областной власти, райгосадминистраций и районных советов, народные депутаты Украины от Ивано-Франкивской области, ветераны Украинской повстанческой армии, делегации из районов, общественность Ивано-Франковска. Организовали мероприятие Ивано-Франковская облгосадминистрация и областной совет.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Николай ПАЛИЙЧУК выступил с речью о С.Бандере. Актеры облмуздрамтеатра имени Ивана Франко, студенты Института искусств Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, хор государственного академического Гуцульского ансамбля песни и пляски областной филармонии и другие исполнители пели повстанческие песни, арии Кривоноса из оперы «Богдан Хмельницкий», исполнили песни УПА «Марш сіроманців», «Йшли селом партизани» и другие.

Завершилась святочная академия песней воинов УПА «Україні слава!» и колядой «Нова радість стала!».

Справка УНИАН. 1 января 2009 года исполняется 100 лет со дня рождения проводника ОУН С.Бандеры. Он родился в селе Старый Угрынив Калушского района Ивано-Франковской области. Ивано-Франковский облсовет провозгласил 2008 год Годом Степана Бандеры и разработал ряд мероприятий по подготовке и празднованию юбилея.