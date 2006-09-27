Кабмин не поддержал введении пожизненного звания министра

Кабинет Министров Украины не поддержал предложение Министерства труда и социальной политики Украины о введении пожизненного звания министров для членов правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время «горячей» телефонной линии в газете «Комсомольская правда в Украине» министр труда и социальной политики Украины Михаил ПАПИЕВ.

«Предложение нашего министерства не поддержали», - сказал он.

Министр отметил, что министерство, предлагая такую норму, руководствовалось опытом большинства цивилизованных стран мира, где такая норма существует.

Как сообщал УНИАН, Министерство труда и социальной политики инициировало закрепление пожизненного звания министров за членами правительств. При этом Минтруда инициировало сохранение за бывшими членами правительств права на такую же пенсию, как и для членов правительства, ушедших на пенсию с должности министра.

В соответствии со статьей 60, предложенной Минтруда, при достижении установленного законодательством пенсионного возраста, а также в случае признания инвалидом І или ІІ группы или при наличии страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), члену Кабинета Министров Украины назначается пенсия в размере 70% месячной заработной оплаты. За каждый полный год работы свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин пенсия по возрасту и пенсия по инвалидности увеличивается на один процент, но не более чем до 80% (включительно) месячной заработной оплаты.

В случае изменения размера заработной платы работающим членам Кабинета Министров Украины соответственно предлагалось осуществлять пересчет ранее назначенных пенсий.

При этом та часть пенсии, которая не превышает размера пенсии из солидарной системы, назначенной в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", должна была выплачиваться за счет средств Пенсионного фонда Украины. Остальные деньги - за счет государственного бюджета.