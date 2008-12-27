"Пишите, что угодно, но не нужно создавать социальную депрессию"

Черниговский облсовет рекомендует СМИ минимизировать информацию, которая вызывает социальную депрессию населения.

Как передает корреспондент УНИАН, это предложение включено в мероприятия, которые будут рассматриваться как составляющая антикризисной программы Черниговской области.

Как прокомментировала во время пресс-конференции предложение председатель Черниговского областного совета Наталия РОМАНОВА, вообще речь идет о пропорции негативных и позитивных новостей, их балансе.

"Пресса не должна воспринимать это как запрет. Пишите, что угодно и сколько угодно, но не нужно создавать социальную депрессию", - обратилась к журналистам голова облсовета.

По мнению Н.РОМАНОВОЙ, редко освещается позитивный опыт, а представители СМИ обращают внимание на все, что вызывает скандал, временами подают материалы, не изучив их обстоятельно.

Председатель Черниговского облсовета убеждена, что ответственность перед людьми в кризисные времена несут власть и СМИ. "Вместе мы должны думать о том, как не создать поле социальной депрессии", - призывала она.

Также Н.РОМАНОВА вспомнила пример из 1930-х годов, когда в США во время "великой депрессии" посетителям кинотеатров предлагали 80 процентов позитивных кинолент.