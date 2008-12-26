В Польше бензин подешевел на 10-20%

В декабре этого года бензин марки Pb95 в Польше в среднем стоил 3,55 злотого за литр (1,2 доллара), что на 20% меньше, чем в конце прошлого года.

Как пишет газета Polska, по данным экспертов, цены на топливо в ближайшем будущем могут снижаться.

Издание замечает, что за 50 литров бензина год назад нужно было заплатить более 200 злотых, теперь менее 180 злотых.

Дизельное топливо тоже подешевело до 3,59 злотого за литр из 4,13 злотого год назад.

Газета напоминает, что дороже всего бензин стоил в Польше летом, когда нефть на мировых рынках стоила почти 150 долларов.

Сейчас нефть стоит меньше 40 долларов.

Эксперты объясняют, что бензин не подешевел в четыре раза, как нефть, поскольку в его цене есть много составляющих, которые не зависят от стоимости нефти. В частности, курс национальной валюты Польши к доллару, который упал с 2 до 3 злотых за доллар, а также множество налогов.

«Сильный злотый амортизировал тогда рекордный рост цены нефти на мировых рынках. Благодаря этому на АЗС мы не видели значительного подорожания. Теперь ситуация изменилась», - отмечают эксперты.