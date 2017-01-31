Более 20% украинцев не доверяют своим семейным врачам - опрос

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса социологической группы "Рейтинг" относительно состояния медицинской сферы в Украине.

Согласно данным опроса, 53% украинцев доверяют своим семейным врачам, 21% - не доверяют, а 26% затруднились оценить свой уровень доверия к нему.

Также опрос показал, что две трети респондентов знают, кто их семейный врач или терапевт, оставшаяся треть - не знают. Чем старше респонденты, тем больше их осведомленность о семейном враче. Женщины больше владеют этой информацией, чем мужчины.

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Как отмечается в пресс-релизе по результатам социологического исследования, «уровень доверия к врачу напрямую зависит от частоты посещений врача респондентами и их уровня осведомленности о нем: среди тех, кто знает своего семейного врача, почти 80% ему доверяют. Женщины и лица старшего возраста больше доверяют врачу».

Почти половина (48%) опрошенных заявили, что семейные врачи давали им советы по предотвращению заболевания или рекомендации по здоровому образу жизни. В то же время, столько же заверили, что не получали подобных рекомендаций. Среди тех, кто получал эти советы, 82% доверяют своим семейным врачам, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, оказалось, что 37% опрошенных консультируются с врачом или любым другим медицинским специалистом по поводу состояния своего здоровья или получения каких-либо рекомендаций относительно состояния здоровья реже, чем раз в год. Четверть респондентов пользуются такой услугой один раз в год, 17% - консультируются с врачом, по меньшей мере, каждые 6 месяцев, 10% - каждые три месяца, 5% - ежемесячно. Женщины чаще общаются с медиками по поводу своего здоровья или рекомендаций, чем мужчины. Также лица старшего возраста чаще посещают врачей, чем молодежь.

Опрос личным формализованным интервью (face-to-face) проводился 12-22 декабря 2016 года. Всего было опрошено 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,5%.