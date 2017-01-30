Неизвестные разрезали рельсы: полиция показала последствия повреждений на ж/д в Луганской области (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь луганского управления полиции Татьяна Погукай.

"На перегоне "Светланово - Шепилово", 42 км. пикет 7-8, обнаружено повреждение железнодорожного пути", - говорится в ее сообщении.

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На месте происшествия полиция задокументировала повреждения одного рельса железнодорожного пути – вырезан 1 метр 15 см.

"Решается вопрос о квалификации данного факта и внесении в ЕРДР", - рассказала Погукай.

Ранее народный депутат Владимир Парасюк сообщил, что на Луганщине неизвестные перерезали путь на Попасную.

Как сообщал УНИАН, активисты торговой блокады Донбасса, в рамках которой сейчас частично перекрыта железная дорога в Луганской области, грозят уничтожить магистрали в случае силового разгона.