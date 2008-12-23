Доллар на межбанке идет вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,7000/8,1500. Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг цены на российскую валюту составили – 0,2700/0,2800, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7660/11,4015. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать - 1,3985/87 (понедельник - 1,4069/72).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 8,3000/8,3400.