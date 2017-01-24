В Сумской области взяли под стражу задержанного при получении взятки чиновника РГА

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Прокуратура Сумской области вручила начальнику одного из отделов Ахтырской районной государственной администрации уведомление о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 80 тыс. грн залога», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 20 января в Ахтырке Сумской области правоохранители задержали начальника одного из отделов райгосадминистрации после получения неправомерной выгоды в размере 20 тыс. грн.

Чиновник вымогал у частного предпринимателя указанные средства за содействие в решении вопроса переоформления аренды на земельный участок. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.