Госкомтелерадио подготовил проект использования средств на "Евровидение"

Проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения подготовки и проведения песенного конкурса «Евровидение-2017» опубликован на сайте Госкомтелерадио.

Документом предусматривается, что главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Госкомтелерадио.

Получателем бюджетных средств, предусмотренных на подготовку и проведение «Евровидения – 2017», является публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» как вещатель – организатор.

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Отмечается, что бюджетные средства направляются ПАО «НОТУ» на создание и обслуживание инфраструктуры места для проведения конкурса, осуществление организационно-технических мероприятий по обеспечению трансляции и проведения конкурса, аренду и обеспечение функционирования арены для проведения финальной части конкурса, организационно-техническое обеспечение шоу-программы конкурса, приобретение оборудования, организационно-сопроводительные и другие мероприятия, связанные с обеспечением проведения и обслуживания конкурса, в том числе на оплату труда с начислениями работников Национальной телекомпании и ПАО «НОТУ», которые привлечены к подготовке и проведению конкурса.

«Не допускается направление бюджетных средств на: приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с подготовкой и проведением песенного конкурса «Евровидение – 2017»; осуществление расходов, предусмотренных другими бюджетными программами (кроме оплаты труда с начислениями работников Национальной телекомпании и ПАО «НОТУ», которые привлечены к подготовке и проведению конкурса с учетом периода с 1 января 2017 года до даты государственной регистрации образования ПАО «НОТУ»)», - говорится в проекте.

Кроме того, отмечается, что получатель бюджетных средств должен подавать ежеквартально до 20 числа следующего месяца в Госкомтелерадио информацию об их использовании для ее обобщения и представления Минфину до 30 числа указанного месяца.

Как сообщал УНИАН, ранее стал известен порядок выступления артистов, которые прошли в полуфинал национального отбора на Евровидение-2017.