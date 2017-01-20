В Одессе осуждена офицер патрульной полиции, которая занималась торговлей амфетамином

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева, 19 января Киевский райсуд Одессы признал инспектора управления патрульной полиции Одессы, задержанную во время сбыта психотропного вещества, виновной в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное повторно) УК Украины.

«Благодаря настойчивой позиции военной прокуратуры Южного региона Украины и имеющимся доказательствам, которые в полной мере подтверждают вину обвиняемой, злоумышленница осуждена к реальному лишению свободы сроком на три года», - сообщила пресс-секретарь.

Кроме того, суд также признал виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины соучастника патрульной. Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Данный гражданин был знакомым злоумышленницы – лейтенанта полиции, и был привлечен ею для успешной реализации наркотиков. Он, в частности, поставлял женщине психотропные вещества.

Читайте такжеВ Киеве арестовали инспектора патрульной полиции, попавшегося на сбыте наркотиков

«При назначении наказания обвиняемым суд учел их искреннее раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, положительные характеристики с места работы и по месту жительства, совершение преступления впервые и применил в отношении них наименьшую меру наказания», - отметила Стекачева.

Государственное обвинение в суде поддерживала военная прокуратура Южного региона Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 12 февраля 2016 года следователями военной прокуратуры Южного региона Украины совместно со спецподразделением по борьбе с коррупцией управления СБУ в Одесской области была задержана офицер патрульной полиции во время продажи амфетамина.