Программа для генераторов идей: Франция будет выдавать стартаперам и их семьям 4-летние визы

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на TechCrunch.

Как сообщается, это - часть более глобального проекта Passeport Talent. French Tech Visa направлена на привлечение иностранцев, занятых в хайтек-отрасли: основателей и сотрудников стартапов; сотрудников-иностранцев, желающих присоединиться к французским стартапам; инвесторов.

По процедуре French Tech Visa предприниматель получает визу на 4 года, с возможностью продления. Супругу или супруге обещают выдавать разрешение на жительство и разрешение на работу во Франции.

Также эта программа будет связываться с акселераторами и мировыми конкурсами стартапов - к примеру, команды-победители смогут рассчитывать на ускоренную процедуру выдачи визы.

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Французское правительство также рассчитывает создать список из 100+ французских стартапов - если иностранца нанимает одна из этих компаний, он получит визу.

На сайте проекта речь идет о скором запуске проекта, всем заинтересованным предлагается подписаться на обновления.

Как известно, в декабре 2016 года израильское управление инноваций запустило программу "Инновационные визы" для иностранных предпринимателей, которые хотят основать бизнес в этой стране.