Газпром назвал среднегодовую цену на газ в 2009 году

Среднегодовой уровень цен на газ в 2009 году составит 260-300 долл. за 1 тыс. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ.

"Среднегодовой уровень цен на будущий год будет в диапазоне 260-300 долл. в зависимости от транспортных расходов. Вот такой разброс мы будем иметь, если ничего не произойдет до конца этого года и в первой половине следующего", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.