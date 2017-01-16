В Днепр едет комиссия МВД - СМИ
22:23, 16 января 2017Общество
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Глава МВД Арсен Аваков отправил в город комиссию внутренней безопасности министерства, которая будет разбираться в работе отделения полиции в Соборном районе города.
Аваков направил в Днепр комиссию МВД / УНИАН
Об этом сообщил начальник управления торговли горсовета Днепра Руслан Мороз, передает местный портал 056.ua.
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Чиновник заявил, что сотрудники данного отделения полиции в Соборном районе мешают коммунальщикам проводить демонтаж билбордов, арестовывают технику и не вмешиваются, когда группы людей мешают коммунальщикам делать свою работу. Один из автобусов подрядчиков был разбит, шины проколоты. В общей сложности пострадало около 20 единиц коммунальной техники.
Он также сообщил, что из 300 билбордов, которые по решению суда должны быть снесены, на сегодня демонтировали только около 30.
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