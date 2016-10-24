Большинству киевлян не мешает хаотичное размещение внешней рекламы – исследование

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил основатель социологической группы «Рейтинг» Игорь Тищенко в ходе презентации результатов социологического исследования «Оценка отдельных аспектов развития Киева: реклама, туризм», проведенного совместно с Ассоциацией наружной рекламы Украины.

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«Обратите внимание, что только 5% киевлян отметили, что их беспокоит хаотичное размещение уличной рекламы и только 4% - избыточное количество внешней рекламы на улицах города», - сказал Тищенко, добавив, что для киевлян более важными являются тарифы на коммунальные услуги - 77%, коррупция в городских органах власти – 36% и качество работы городских служб - также 36%.

При этом он отметил, что количество сторонников незначительного сокращения наружной рекламы превышает количество сторонников существенного сокращения.

Согласно исследованию, около трети опрошенных считают, что количество рекламы сокращать не нужно, около 40% выступают за незначительное сокращение внешней рекламы. Только 14% требуют полностью убрать ситилайты, только 18% - билборды, щиты.

Присутствующая на пресс-конференции председатель Ассоциации наружной рекламы Украины Оксана Полищук отметила, что ассоциация уже разработала и представила план реформирования рынка внешней рекламы, предусматривающий сокращение количества внешней рекламы и упорядочивание ее размещения и соответствующий ожиданиям киевлян.

«Для нас было важно понять, насколько, по мнению киевлян, должно сократиться количество наружной рекламы в городе, - сказала Полищук. Ведь озвучивались разные проценты со стороны муниципалитета. Звучало 30-40%, потом 80%, иногда даже озвучивались идеи освободить практически весь Киев от внешней рекламы. Власть в этих утверждениях всегда ссылалась на мнение общины, что это запрос горожан»

Она подчеркнула, что процент сокращения, который предлагает ассоциация, полностью отвечает ожиданиям большинства киевлян, согласно данному исследованию.

«Наш план реформирования рынка рекламы – однозначное сокращение и повышения качества систематизации размещения. Процент сокращения - от 40% до 50% в зависимости от улицы. Это вполне отвечает ожиданиям киевлян, которые мы видим в опросах», - сказала Полищук, добавив, что сокращения должны проводиться пропорционально, чтобы предотвратить их использование для монополизации рынка одним из участников.

Тищенко сообщил, что в ходе исследования, проведенного во второй половине сентября, было опрошено 1000 киевлян, которые репрезентовали население столицы по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.

Как сообщал УНИАН, поступления в бюджет Киева за пользование местами коммунальной собственности для размещения наружной рекламы в январе-июле 2016 года составили более 110 млн грн, что на 29 млн грн превышает поступления за аналогичный период прошлого года.