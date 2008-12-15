Суд, врачи и СБУ не могут понять, куда делся Зварич

На сегодняшний день судья Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ, освобожденный от должности председателя этого суда, находится на больничном.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского апелляционного админсуда, обязанности председателя суда исполняет первый заместитель председателя Марьян КУШНЕРИК.

Львовский апелляционный административный суд работает в привычном режиме.

В пресс-службе отказались комментировать информацию об объявлении И.ЗВАРИЧА в розыск.

«О том, что Игорь ЗВАРИЧ якобы пропал и находится в розыске, мы узнали из сообщений в Интернете», - сказали УНИАН в пресс-службе суда.

В свою очередь, как сообщил УНИАН и.о. главного врача львовского медицинского центра «Богдан» Юрий РЕЗЦОВ, пациент И.ЗВАРИЧ находился на лечении в медицинском центре в период с 4 по 9 декабря и «после выписки медикам его местонахождения неизвестно».

Ссылаясь на врачебную этику, Ю.РЕЗЦОВ отказался сообщить диагноз, с которым был госпитализирован председатель Львовского апелляционного админсуда и в каком состоянии он был выписан.

В то же время в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области УНИАН подтвердили информацию о том, что И.ЗВАРИЧ давал подписку о невыезде из Львова, однако в городе его нет, и потому он был объявлен в розыск.

«12 декабря Игорь ЗВАРИЧ покинул территорию частной клиники «Богдан» в пгт Бирки, что неподалеку от Львова, его местонахождение нам неизвестно, поэтому он объявлен в розыск», - заявил журналистам начальник УСБУ во Львовской области Анатолий МАТИОС.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шестерых судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

В то же время сам И.ЗВАРИЧ заявил, что «уголовное дело против него сфабриковано».

12 декабря Совет судей Украины освободил И.ЗВАРИЧА от должности председателя Львовского апелляционного админсуда.

Сегодня, 15 декабря, СМИ сообщили, что Управление СБУ во Львовской области объявило в розыск экс-председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРИЧА, который якобы исчез из частной клиники, где находился на лечении.