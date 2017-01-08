В Харькове курсировал рождественский трамвай (фото)
13:52, 08 января 2017Общество
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В вагоне, украшенном рождественской символикой, пассажиры могли послушать и спеть колядки, узнать больше о традициях Рождества.
Рождественский трамвай в Харькове / Фото УНИАН
В субботу, 7 января, по Харькову ездил рождественский трамвай. Это мероприятие в Харькове проводится уже восьмой раз.
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В вагоне, украшенном рождественской символикой, пассажиры могли послушать и спеть колядки, узнать больше о традициях Рождества.
Кроме того, работала стационарная площадка, где выступали творческие коллективы и проводились тематические мастер-классы.
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