В Харькове курсировал рождественский трамвай (фото)

В субботу, 7 января, по Харькову ездил рождественский трамвай. Это мероприятие в Харькове проводится уже восьмой раз.

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В вагоне, украшенном рождественской символикой, пассажиры могли послушать и спеть колядки, узнать больше о традициях Рождества.

Кроме того, работала стационарная площадка, где выступали творческие коллективы и проводились тематические мастер-классы.