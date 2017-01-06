МИД не рекомендует украинцам ездить на авто в Румынию из-за снегопадов

Об этом говорится в сообщении службы в Facebook.

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«В связи с ухудшением погодных условий в центральных, южных и восточных регионах Румынии (мощные снегопады, гололедица и сильный ветер, понижение температуры от -15ºС до -25 ° С), что привело к усложнению движения и блокировке отдельных автомобильных дорог, Департамент консульской службы МИД рекомендует гражданам Украины быть особенно внимательными и, по возможности, ограничить поездки на автомобиле в Бухарест и уезды: Ильфов, Телеорман, Джурджиу, Калараш, Яломица, Бузэу, Браила, Констанца, Тулча, Галац и Вранча. Кроме того, следует с особым вниманием следить за рекомендациями спасательных служб и последними новостями», - сказано в сообщении.

Как известно, на выходных в большинстве регионов Украины сохранятся сильные морозы и пройдет снег.