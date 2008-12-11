Памятники Мазепе и Карлу XII установят без государственной поддержки

Памятник гетьману Ивану Мазепе и королю Швеции Карлу XII в Полтаве установят без государственной финансовой поддержки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ

Он отметил, что финансирование сооружения этих памятников возьмут на себя спонсоры.

«Место для памятника Мазепе определенно, архитектура определена, подписи все стоят, и в ближайшее время начнется сооружение этого памятника за счет инвесторов», - заявил В.АСАДЧЕВ.

Он еще раз упрекнул депутатов областного совета за отказ в решении данного вопроса и его политизацию на последней сессии.

«Облгосадминистрация решила так: такую большую фигуру как Иван Мазепа, который 22 года формировал государство в такие тяжелые времена и сделал так много для украинского государства, не стоит унижать до уровня тех людей, которые принимали это решение. Депутаты все сделали тайно, втихаря. Областной совет на политической основе фактически лишил область 15 млн. грн. субвенции на следующий год», - отметил В.АСАДЧЕВ.

Также губернатор сообщил, что есть интересная задумка и даже определено новое место для установки памятника шведскому королю Карлу XII. «Это интересная задумка, которую пока еще не будем раскрывать. Это будет занятная штучка для туристов: каждый швед, который приедет в Полтаву, туда поедет, потому что ему будет интересно», - сказал В.АСАДЧЕВ.