Крымская милиция предостерегает от попыток оказать ей сопротивление

Крымская милиция подчеркивает, что имеет право применить силу при выполнении решений судов об освобождении земли от самозахватчиков.

Об этом сказано в сообщении ЦОС Главного управления МВД Украины в АР Крым, переданном УНИАН.

В последнее время на территории автономии значительно участились эпизоды самовольных захватов земельных участков, отмечается в сообщении. Так, с начала этого года сотрудниками крымской милиции было зафиксировано проведение почти 8 тысяч массовых акций, связанных с проблемой урегулирования земельных вопросов. Это более половины от общего количества всех массовых мероприятий, проводимых в Крыму.

В настоящее время на полуострове проводится 46 акций, связанных с земельными вопросами, 35 из которых представляют собой массовые самозахваты земельных участков, а 11 – пикеты на землях, где самовольно возведено 2402 строения, в том числе 30 – возведены основательно, на фундаменте. Самозахватчики установили 20 строительных вагончиков, 60 палаток и 12 навесов. Ежедневно на самозахватах и пикетах находится не менее 750 человек.

Своими действиями участники акций нарушают права других граждан, наносят ущерб интересам государства.

На сегодняшний день 13 владельцев земли, среди которых не только юридические, но и физические лица, уже обратились в судебные органы автономии с исками о нарушении их прав и требованиями об освобождении незаконно занятых участков. По 4 из них уже приняты решения, которые вступили в законную силу и поступили на исполнение в органы государственной исполнительской службы.

Необходимо акцентировать внимание на том, что согласно Инструкции о порядке взаимодействия органов внутренних дел Украины и органов Государственной исполнительной службы при принудительном исполнении решений судов и других органов (должностных лиц), утвержденной приказом МВД Украины и Министерством юстиции Украины от 25.06.02 г. №607/56/5, сотрудники милиции, в случае необходимости, могут быть привлечены к исполнению решений судов и других органов (должностных лиц) для охраны общественного порядка.

Сотрудники органов внутренних дел при проведении исполнительных действий руководствуются Законом Украины «О милиции». Согласно закону, для охраны общественного порядка милиция имеет право использовать меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и в порядке, предусмотренных этим законом.

Крымский главк милиции считает необходимым обратить внимание отдельных граждан, во всеуслышание декларирующих неподчинение органам исполнительной власти при исполнении судебных решений, на вышеизложенное и порекомендует им быть более осмотрительными в выборе выражений, используемых для призывов и заявлений.