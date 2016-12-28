Теракт в феврале 2015 года в Харькове: суд продлил срок содержания под стражей подозреваемым

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 28 декабря, принял Фрунзенский райсуд Харькова.

По данным прокуратуры, всем троим подозреваемым по делу мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога продлены до конца февраля 2017 года.

Следующее заседание Фрунзенского райсуда Харькова по делу назначено на 12.00 пятницы, 6 января 2017 года.

Справка УНИАН. 22 февраля 2015 года в Харькове во время траурного шествия, посвященного памяти Героев Небесной Сотни и погибшим в Донецкой области, возле Дворца спорта на проспекте Петра Григоренко (тогда – проспект Маршала Жукова) был совершен теракт, в результате которого погибли четыре человека, еще девять получили ранения.

26 февраля СБУ заявила о задержании по подозрению в совершении теракта троих мужчин. Согласно информации Фрунзенского райсуда, подозреваемые - Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков. По данным силовиков, мужчин завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, а за совершение теракта должны были получить 10 тысяч долларов.